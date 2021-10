Število ilegalnih prehodov meje EU se povečuje, Vzhodna Evropa želi zgraditi ograje

Vzhodna Evropa se želi obdati z zidom in tako migrantom preprečiti nezakonite prehode meje. Poljski poslanci so že potrdili gradnjo trdne, visoke pregrade z nadzornim sistemom in detektorji gibanja na meji z Belorusijo. Poljska je sicer konec avgusta na meji že začela postavljati dva in pol metra visoko ograjo iz bodeče žice in na objemna območja poslala vojsko. Zaščitno ograjo na meji z Belorusijo postavlja tudi Litva, ki se prav tako sooča z vse več ilegalnimi prestopi meje. Za postavitev ograj ali drugih ovir na zunanjih mejah Unije se zavzema še deset članic. Danska, Latvija, Estonija, Avstrija, Slovaška, Češka, Madžarska, Bolgarija ter Ciper in Grčija tudi predlagajo, da bi postavitev zidu financirala Evropska unija, kar je podprla tudi Slovenija.