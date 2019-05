Število mrtvih na Mount Everestu se je povzpelo na 11

Še en planinec je umrl na Mount Everestu. 62-letni ameriški odvetnik je že enajsta letošnja žrtev najvišje gore na svetu. Američan je umrl ob spustu, potem ko je z osvojitvijo vrha postal član kluba planincev, ki so stopila na vseh sedem najvišjih vrhov celin na svetu. Potrdili so tudi smrt Avstrijca, ki je na gori umrl prejšnji teden.

Ameriški odvetnik Christopher JohnKulishje v ponedeljek dosegel vrh strehe sveta z nepalske strani, je za CNN dejala Meera Acharya,direktorica nepalske turistične organizacije. 'Svoj zadnji sončni vzhod je videl z najvišje točke sveta' Med spustom je varno prispel do gorskega prelaza South Col v Nepalu, ki se nahaja na nadmorski višini 7900 metrov, a nato nenadoma umrl, je povedala Acharya. Družina umrlega planinca je sporočila, da so strti ob izgubi. "Chris, ki je aprila dopolnil 62 let, je bil v maloštevilčni odpravi, ki se je na goro odpravila v idealnem vremenu, in potem ko ni bile več gneče, ki je prejšnji teden zaznamovala odprave na Everest," so zapisali v izjavi.

Medtem ko so za številne mrtve okrivili gnečo, so tukaj tudi drugi razlogi za letošnji visok smrtni davek strehe sveta. FOTO: AP

"Svoj zadnji sončni vzhod je videl z najvišje točke sveta. S tem je postal član 'kluba 7', potem ko je osvojil najvišje vrhove na vseh celinah sveta," do dodali in zapisali še, da je umrl med tem, ko je delal to, kar je imel najraje. V ponedeljek so potrdili še eno žrtev. Avstrijska družina je namreč potrdila, da je "po uresničitvi svojih sanj" umrl 64-letni Avstrijec Ernst Landgraf. Štirje razlogi za 'smrtonostno' pomladansko sezono na Everestu V prejšnjih dveh desetletjih je na najvišji gori sveta v povprečju umrlo šest ljudi letno. Kaj je torej šlo narobe letos, da je samo v spomladanski sezoni število mrtvih že 11? BBC ob tem opozarja, da je to sezona z rekordnimi 381 odpravami, ki so dobile dovoljenje nepalske vlade za vzpon. To pomeni več kot 600 ljudi, ki so se pripravljali na podvig, ob tem pa še kopica podpornega osebja.