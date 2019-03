Po eksploziji na Kitajskem: število mrtvih naraslo na 78, oblasti napovedujejo strožji nadzor

Število smrtnih žrtev po eksploziji v kemični tovarni v industrijskem parku na vzhodu Kitajske se je povzpelo na 78. Oblasti so sporočile, da so do zdaj uspele identificirati 56 žrtev, poroča Reuters.

Silovita eksplozija v tovarni gnojil v industrijskem parku v mestu Jančeng v provinci Džjangsu je bila tako močna, da je povzročila potres z magnitudo 2,2. O okenskih steklih in kovinskih vratih garaž, ki jih je odneslo s hiš, pa so poročali tudi 2,5 kilometra daleč. V industrijskem parku je nastalo opustošenje, saj je eksplozija prizadela 16 tovarn ter več stanovanjskih blokov. Evakuirali so okoli 4000 ljudi.