Število nezakonitih prehodov se z dneva v dan krepko povečuje

Na makadamski poti skozi travnike so odvržena oblačila in dokumenti iz Maroka in Afganistana. V zraku je helikopter. Ob vaški kapelici pa policijska patrulja. Zgolj v torek zjutraj so v Rigoncah prijeli 33 migrantov, a to je še majhna številka, pravijo na novomeški policijski upravi. Vodja oddelka za državno mejo in tujce PU Novo mesto Bojan Tomc komentira: "Trenutno od reke Save do bivšega mejnega prehoda Rigonce, se pravi na teh dobrih sedmih kilometrih, je v letošnjem letu že skorajda 21 tisoč oseb nedovoljeno prestopilo državno mejo."

"Na dvorišču so bili en večer, tudi pri meni, ena deklica se mi je še zaletela v nogo. Obrnil sem se desno in videl, da jih je bilo še devet. To so bili Čečeni, ki bežijo pred vojno, da jih Rusi ne pošiljajo v Ukrajino," opisuje prebivalec Rigonc. Na skupine prebežnikov so se domačini očitno že navadili. Sprehajajo se skozi vas in dvorišča. Na dan tudi med 200 in 300. Razlaga pa tudi, da ima že na petih mestih porušeno ograjo.

Tudi drugi prebivalec Rigonc pravi, da v Rigoncah migranti nenehno, skozi cel dan hodijo. Dodaja pa tudi, da so se na to že navadili. "S tem da se več ne sprehajamo po poljskih poteh, ki so lepe, ampak zgremo na sprehod samo še po glavnih cestah," še pojasnjuje. Pretiranega strahu v Rigoncah ni. Prebivalci pravijo, da so migranti žejni in lažni ter nič agresivni.

Tomc zatrjuje, da na Policiji v zadnjem obdobju ne beležijo nobenega napada, nobene tatvine in nobenega drugega varnostnega pojava s strani migrantov. Prebivalec Rigonc še pripomni: "Predvsem je bolj za otroke problematično, da se ne morejo gibati kjerkoli. Starejši smo malo bolj fizično močnejši in posledično nimamo strahu. Ko vidiš te mlade fante, ki prihajajo, to so otroci." Največ je namreč mladih moških, tudi mladoletnih, Afganistancev in Maročanov.

Policijska prisotnost je tu okrepljena. Pomagajo si tudi s termovizijskimi kamerami, droni. V sredo pa prihaja na pomoč tudi konjeniška policija.