Število pozitivnih testov zdaj znova narašča. Včeraj so tako zabeležili 111 novih okužb. Širjenje okužb pospešuje različica delta, ki že močno izpodriva alfa različico novega koronavirusa. Od kod toliko novih okužb, so zanje res še vedno krivi maturantje in do kdaj bo krivulja naraščala, smo povprašali Leona Cizlja, ki redno pripravlja koronske projekcije.

