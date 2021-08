Število okužb se veča, vedno več cepljenih tudi med otroki in mladimi

" To so vprašanja staršev, ki namesto, da bi posegli po strokovnih člankih, raje odprejo družbena omrežja, " nam pove dolgoletna pediatrinja Jasna Čuk Rupnik . "Jaz te svari zelo dobro poznam in so velika zabloda staršev, ki pa to svoje prepričanje zelo agresivno zagovarjajo," še dodaja. A tokrat se pritiski na starše in otroke vrstijo tudi s strani učiteljev, to je izpoved mame dveh najstnikov, starih 13 in 15 let: "Otroka sta tudi opazila, da nekateri učitelji niso zmogli profesionalno zadržati svojega mnenja glede nošenja mask in hitrega testiranja zase, ampak so svoje ogorčenje glede tega razlagali kar učencem pred poukom. Maske so škodljive, s paličico za testiranje vam bodo poškodovali nosno sluznico, cepiva niso varna in podobne izjave." "Brez skrbi," mirijo pediatri, "nič od tega ne drži."

Dobrih 19 tisoč mladostnikov je pri nas že prejelo prvi odmerek cepiva. Med njimi je tudi 12-letni sin našega sogovornika, ki je samo zato, ker se je cepil proti covidu-19, med vrstniki stigmatiziran. "Okoli tega je nastal cel halo, v smislu: njegov najboljši prijatelj mu je rekel, da so mu vbrizgali bakterijo in da bo zdaj on zaradi te bakterije staknil korono, ker vsi cepljeni zbolijo in bo okužil cel razred," pripoveduje. " Mene in mojo ženo sprašujejo, kako je možno, da sva ga dala cepiti. "

Čuk Rupnikova še dodaja: "Starši, ki so dali cepiti svoje otroke so naredili čudovito delo, za otroke, svoje otroke in za skupnost." Preprečili so okužbe spodnjih dihal, težko dihanje, bolečine v prsih. To je namreč le nekaj zapletov, zaradi katerih je bilo le v ljubljanskem UKC hopitaliziranih 149 otrok, od novorojenčkov do 18-letnikov. Trije so zaradi covidne pljučnice potrebovali celo zdravljenje s kisikom. "Tisti otroci, ki tako zbolijo, se ne ozdravijo v enem mesecu, otroci so več mesecev bolni, morda bodo morali terapijo prejemati več let," še opozarja Čuk Rupnikova.

A težave se mesece po okužbi pojavljajo tudi pri mladostnikih, ki niso potrebovali bolnišnične oskrbe, nam oriše zgodbe svojih pacientov Vlasta Kunaver: "Imajo napade težkega dihanja, potem zelo slabo zmogljivost ob minimalnih naporih, napade hitrega bitja srca." K sreči, dodaja, se vsak dan vedno več staršev odloča, da bodo zaščitili svoje otroke. Še več: v zadnjih dneh se vrstijo primeri, ko otroci sami predlagajo cepljenje. "Spet se je enkrat potrdilo, da so otroci v marsičemu celo naprednejši v razmišljanju kot mi odrasli," zaključi Kunaverja. Tako ne ščitijo le sebe in svoje družine, temveč tudi sošolce, njihove starše in učitelje, pa dodaja Čuk Rupnikova.