Število smrti zaradi aidsa od leta 2010 upadlo za tretjino

Po ocenah agencije Unaids, trenutno okoli 37,9 milijona ljudi živi z virusom hiv, pri čemer jih ima rekordnih 23,3 milijona dostop do antiretrovirusnih zdravil. Poročilo agencije izpostavlja ogromen napredek, ki ga je svet dosegel od vrhunca epidemije aidsa v sredini 90. let minulega stoletja.

A na drugi strani so v Vzhodni Evropi zabeležili porast smrtnosti za pet odstotkov, na Bližnjem vzhodu in na severu Afrike pa za devet odstotkov. Omenjeni regiji obenem na letni ravni beležita 29- oz. 10-odstoten porast novih okužb.

Desetletja raziskav za zdaj zdravila ali cepiva za virus humane imunske pomanjkljivosti, ki je povzročitelj aidsa, niso našla. Z virusom se je od zgodnjih 80. let minulega stoletja okužilo skoraj 80 milijonov ljudi, umrlo pa jih je več kot 35 milijonov.

Po podatkih Unaidsa je do več kot polovice novih okužb s hivom po svetu prišlo v populacijah, v katerih tudi sicer vlada največje tveganje za okužbo. Gre za intravenozne uživalce mamil, homoseksualne moške, transspolne osebe, spolne delavce in zapornike.

Kljub temu dejstvu pa so službe, pristojne za preprečevanje širjenja hiva, v več kot polovici držav dosegle manj kot 50 odstotkov ljudi iz teh populacij.

Vse manjše financiranje

Ranljiva skupina so tudi otroci. Lani so pri njih zabeležili več kot 160.000 novih okužb. To je sicer 41 odstotkov manj kot leta 2010, a še zelo daleč od cilja, ki so si ga zadale države same. Cilj je bil do leta 2018 ne več kot 40.000 primerov novih okužb pri otrocih po vsem svetu.

Poročilo pa opozarja tudi, da bi lahko pomanjkanje politične volje, ki ga spremlja vse manjše financiranje, spodkopalo napredek, ki je bil doslej dosežen v boju proti hivu oz. aidsu.

Za bolj proti aidsu je bilo lani namenjenih okrog 16,9 miljard evrov, kar je skoraj šest in pol milijonov manj od 23,3 milijarde, kolikor bi jih za spopad z boleznijo potrebovali do leta 2020.