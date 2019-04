Število smrtnih žrtev v Šrilanki se je povzpelo na 290

Odjeknilo je osem eksplozij, ki so za seboj po zadnji podatkih,kot poroča BBC, pustile 290 smrtnih žrtev in več kot 500 ranjenih. Med žrtvami je po do zdaj znanih podatkih tudi več kot 30 tujcev iz osmih držav, po podatkih zunanjega ministrstva med njimi ni Slovencev.

Gre za najbolj smrtonosen dogodek v Šrilanki odkar se je leta 2009 tam končala državljanska vojna.

Kot poroča BBC, je ameriški State Department izdal opozorilo naj državljani ne potujejo v Šrilanko, saj da teroristične skupine nadaljujejo z načrtovanjem napadov. Kot opozarjajo lahko teroristi napadejo brez opozorila in ciljajo na znane turistične točke, javni promet in ostale javne kraje.

Pozno v nedeljo zvečer so sicer tudi blizu mednarodnega letališča preiskovalci našli plastično cel, dolgo meter in pol, v kateri naj bi bila improvizirana eksplozivna naprava, a jim je uspelo napravo deaktivirati.

Aretirali 24 oseb

Doslej so oblasti po poročanju BBC sicer aretirale 24 ljudi. Preiskava napadov se danes nadaljuje, pojavili pa so se novi dokazi, da naj bi vsaj tri napade izvedli samomorilski napadalci. Oblasti so odkrile kombi, s katerim naj bi se prevažali napadalci, ter hišo na obrobju glavnega mesta Kolombo, kjer naj bi bivali.

Po poročanju agencije AP, so oblasti potrdile, da je šest napadov na cerkve in hotele izvedlo sedem samomorilskih napadalcev,

Oblasti so danes so sporočile, da so uvedle policijsko uro na celotnem otoku. Na Šrilanki so danes ostale zaprte šole in univerze, ustavili so trgovanje na borzi.

Šrilanški predsednik Maithripala Sirisena, ki je bil v času napadov v tujini, je po navedbah šrilanških vladnih virov za danes sklical sejo nacionalnega varnostnega sveta, na kateri bo sodeloval tudi premierRanil Wickremesinghe.

Potrdili so tudi, da so vnaprej obstajale informacije o morebitnih napadih, ter da bo treba preveriti, zakaj niso bili sprejeti ustrezni ukrepi. Prva prioriteta vlade je zdaj sicer aretacija teroristov. "Najprej in predvsem moramo zagotoviti, da se teroristi v Šrilanki ne bodo okrepili."