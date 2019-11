Število ubitih v nasilju v Boliviji se še zvišuje, žrtev že najmanj 23

V Boliviji so v petek zvečer izbruhnili obsežni spopadi med varnostnimi silami in privrženci odstopljenega predsednika Eva Moralesa. Po navedbah Medameriške komisije za človekove pravice so v spopadih v soboto umrle še štiri osebe. Skupno je tako število smrtnih žrtev najnovejše politične krize v državi poraslo na 23, število ranjenih komisija ocenjuje na 122.

Smrtne žrtve posledica nesorazmerne uporabe sile policije in vojske

O novih smrtnih žrtvah poročajo iz mesta Cochabamba, kjer so pridelovalci koke skušali oditi v prestolnico La Paz na proteste v podporo Moralesu, a sta jim policija in vojska to preprečili z blokado na mostu iz mesta. Sprva so od tam poročali o petih mrtvih, sedaj pa so število povečali na devet.