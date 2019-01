Število žrtev eksplozije na naftovodu v Mehiki narašča

Eksplozija je odjeknila v času, ko se je ob naftovodu blizu mesta Tlahuelilpan okoli 85 kilometrov severno od mehiške prestolnice Ciudad de Mexico zbralo več sto ljudi, da bi v vedra zajeli gorivo, ki je puščalo iz cevi. Iz državne naftne družbe Petroleos Mexicanos (Pemex) so sporočili, da so iz njihovega naftovoda ukradli nafto.

Po najnovejših podatkih je umrlo 73 ljudi. Generalni državni tožilec zvezne države Hidalgo Raul Arroyo je na novinarski konferenci sporočil, da bo identifikacija žrtev najverjetneje trajala dolgo, saj so trupla 54 žrtev tako močno ožgana, da bo treba identiteto določati s testi DNK.

Cilj stabilizirati stanje poškodovanih

Poškodovane so oskrbeli v več bolnišnicah. Med njimi jih je 24 po navedbah guvernerja Fayada v bolnišnicah v zvezni državi Hidalgo, 50 pa se jih zdravi v drugih mehiških zveznih državah. Po navedbah guvernerja je zdaj glavni cilj stabilizirati stanje poškodovanih.

Vzrok eksplozije še ni znan. Glede na ugotovitve po prvih preiskavah bi lahko eksplodiralo zaradi statične elektrike, ki je nastala ob trenju med sintetičnimi oblačili ljudi v množici, ki so se prerivali, da bi prišli do goriva, je pojasnil generalni državni tožilec Alejandro Gertz Manero.

Do nesreče je prišlo le nekaj tednov po tem, ko je mehiška vlada decembra lani začela kampanjo proti krajam goriva v državi. Kriminalne tolpe in skorumpirani zaposleni so namreč lani Pemex oškodovali za šest milijard mehiških pesov oz. 2,72 milijarde evrov. Po navedbah naftne družbe se je kraja nafte iz naftovoda zgodila vsakih 30 minut.