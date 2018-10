Število žrtev pošastnega orkana Michael še narašča

Mesto Mexico Beach je uničeno, je povedal guverner Floride Rick Scott. Kot je dejal, je razdejanje takšno, kot bi bili sredi vojne in bi tja udarila bomba. Reševalne ekipe so sicer v petek morebitne preživele na obali iskale tudi s pomoč jo reševalnih psov. Apokaliptične prizore so ujeli tudi z droni.

Ameriški mediji so poročali o eni smrtni žrtvi v mestu. Truplo starejšega moškega so našli več sto metrov stran od njegovega doma. Upravitelj zvezne agencije za posredovanje v nesreč ah Brock Long je opozoril, da je pričakovati, da bo število žrtev še naraslo, saj še niso prišli do območij, ki jih je orkan najbolj prizadel.

Na Floridi so sicer doslej potrdili osem smrtnih žrtev, pet v Virginiji, eno v Georgii in tri v Severni Karolini. Orkan s hitrostjo vetra do 250 kilometrov na uro je najhujše razdejanje povzročil na severozahodni obali Floride, kjer je zravnal z zemljo številne hiše, ruval drevesa in podiral električne daljnovode. Na tisoče vojakov in reševalcev v tem delu Floride še vedno sodeluje pri reševanju ljudi, čiščenju ulic, ki so polne razbitin in dreves.

Oblasti so izdale ukaz za evakuacijo 370.000 ljudi, vendar ga številni niso upoštevali.