Napovedano deževje dvorezen meč: reševalcem bo otežilo iskanje žrtev

Ekipe, ki se borijo z največjim gozdnim požarom v zgodovini ameriške zvezne države Kalifornija, pravijo, da je deževje, ki ga napovedujejo za ta teden, dvorezen meč. Po eni strani je dež dobrodošel, saj bo gasilcem pomagal ukrotiti ognjene zublje, po drugi strani pa bo pepel na tleh spremenil v gost mulj. To pa bi otežilo iskanje trupel, poleg tega pa bi se lahko sprožili tudi številni plazovi, kar bi lahko ogrozilo tudi gasilce in reševalce na terenu.

Ta hip zato poteka na stotine iskalnih akcij, oblastem se namreč mudi, da čim prej najdejo ostanke trupel, preden jih močno deževje prekrije z muljem ali odplavi.

V višjih predelih in na razgibanem terenu v gozdovih Plumas sicer še vedno gori.

Oblasti na severu Kalifornije pravijo, da se lahko ljudje počasi vrnejo na svoje domove – tiste, ki jih požar ni uničil. Prebivalce so sicer pozvali, naj poskrbijo, da imajo dovolj hrane, vode in goriva. Gasilci medtem na terenu še vedno odstranjujejo posledice požara.

Število žrtev narašča, uničenih okoli 12.000 objektov

Šerif okrožja Butte Kory Honea je dejal, da so v ponedeljek našli še dve trupli, s tem se je število žrtev uničujočih požarov v Kaliforniji povečalo na najmanj 79. Seznam pogrešanih oseb se je iz več kot 1000 ljudi zdaj zmanjšalo na okoli 700. Oblasti poudarjajo, da bi lahko bilo veliko teh pogrešanih oseb na varnem in da se sploh ne zavedajo, da so pogrešani.

V požaru, ki je pustošil v kraju Paradise, je bilo doslej uničenih okoli 12.000 domov, od tega okoli 300 stanovanjskih blokov.

A tudi dež, ki ga pričakujejo ta teden, naj ne bi povsem pogasil požara. Gasilci pravijo, da je požar šele na pol dogorel in da bi ga lahko gaili vse do konca meseca.

Izredne razmere pa so nekateri izkoristili za lastno korist. Dva moška so aretirali zaradi suma ropa neke gasilske postaje. Med drugim sta ukradla vozilo. Minuli teden pa so aretirali pet ljudi, ki jih sumijo, da so izropali zapuščene domove.