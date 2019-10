Število žrtev raste, svet skrbi nevarnost pobega islamskih skrajnežev

Povečuje se število smrtnih, na sirski strani so boji zahtevali 17 civilnih žrtev, na turški pa sedem. Sirski observatorij poroča, da so štirje civilisti umrli v zračnem napadu, ki je zadel avtomobil, v katerem so bežali iz mesta Tal Abyad, še tri civiliste so v okolici mesta ubili ostrostrelci.

"Potekajo hudi boji med silami Sirskih demokratičnih sil (SDF) in Turki na različnih frontah, predvsem od Tal Abyada do Ras al Ain," sporoča Sirski observatorij za človekove pravice.

Zaradi turškega topniškega obstreljevanja so medtem kurdske avtonomne oblasti danes začele evakuacijo 7000 Sircev iz begunskega taborišča Mabroka, ki se nahaja 12 kilometrov južno od turške meje. Kot so pojasnili, je bilo taborišče v obstreljevanju že zadeto in da zato zaradi ogroženosti ljudi selijo v begunsko taborišče, ki se nahaja južneje.

Oblasti v sirskem mestu Kamišli pa so sporočile, da je bila danes tarča avtomobila bombe restavracija, polna ljudi. Ubiti so bili trije civilisti, ranjenih pa devet. Eksplozija je bila silovita, saj je na posnetkih videti vsaj pet povsem uničenih vozil, poroča AFP. V zadnjih mesecih je bilo mesto že večkrat tarča bombnih napadov, za katere so praviloma odgovornost prevzeli džihadisti Islamske države.

Nemiri v taborišču, pobegnilo že pet islamskih skrajnežev

Iz prenapolnjenega taborišča Al Hol na severovzhodu Sirije, v katerem je po podatkih Združenih narodov okoli 70.000 ljudi, večinoma žensk in otrok, svojcev domnevnih skrajnežev Islamske države, pa so danes poročali o nemirih. Pripadnike kurdskih varnostnih sil, ki v taborišču skrbijo za varnost, je napadla skupina ljudi, ki je vzklikala Alahu akbar in vanje metala kamenje. Nekateri so skušali zbežati, a nikomur ni uspelo, so povedali kurdski predstavniki, ki so zadeve kmalu imeli pod nadzorom.

Medtem AFP poroča, da je po turškem obstreljevanju iz taborišča pod nadzorom Kurdov pobegnilo pet skrajnežev Islamske države.

Putina skrbijo pobegi islamskih skrajnežev

Medtem je ruski predsednik Vladimir Putinopozoril, da zaradi turške ofenzive obstaja nevarnost, da bi tam zaprti skrajneži Islamske države (IS) pobegnili, kar bi povzročilo njihovo okrepitev v regiji in drugod. Na severu Sirije je sicer v zaporih in taboriščih nastanjenih okoli 12.000 zajetih islamskih borcev in njihovih družin – ti so pod nadzorom Kurdov. Med njimi je okoli 4000 tujih državljanov.

Kurdi, ki na območju nadzirajo taborišča, v katerih je zaprtih več tisoč pripadnikov Islamske države, sedaj pred turškim obstreljevanjem bežijo. "Nisem prepričan, da bo turška vojska sposobna prevzeti nadzor nad razmerami in to hitro," je dejal Putin.

Po njegovi oceni namreč ni jasno, preko katerih držav in v katere države bodo šli borci IS. "Ali bodo odšli globlje v Sirijo, na območja, ki jih nihče ne nadzira in nato preko Irana odšli v druge države v regiji?" je vprašal. Zato morajo nekdanje sovjetske republike mobilizirati vse vire obveščevalnih služb, SND pa svoj protiteroristični center, da bi nevtralizirali to novo grožnjo, je poudaril.

Sankcije EU proti Turčiji na mizi

Francija, Nemčija, Velika Britanija, Belgija in Poljska so medtem objavile izjavo, v kateri so izrazile globoko zaskrbljenost nad turško ofenzivo in jo pozvale, naj takoj preneha z enostranskim vojaškim posredovanjem.

Francija je sporočila tudi, da so sankcije EU proti Turčiji zaradi ofenzive proti Kurdom na severovzhodu Sirije "na mizi". O tem naj biprihodnji teden razpravljali zunanji ministri EU. "Naša obsodba je ostra, vendar ni samo to (...) nameravamo ukrepati," je dejala francoska ministrica za evropske zadeve Amelie de Montchalin. "Lahko si mislite, da ne bomo ostali na svoji strani mize in rekli, 'No, veste, priznamo, da so stvari zapletene'," je dodala.

Francoska ministrica je ukrepanje napovedala, potem ko evropskim državam na četrtkovem izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN ni uspelo prepričati preostalih članic k sprejetju izjave, s katero bi pozvali Turčijo, naj ustavi vojaško operacijo proti kurdski milici YPG v Siriji.