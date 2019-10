Z železno palico do smrti pretepel štiri brezdomce

V samo eni noči so v New Yorku do smrti pretepli štiri brezdomce, še eden je v kritičnem stanju, je sporočila tamkajšnja policija. Osumljenec, prav tako brezdomec, je že v priporu, svoje žrtve pa je ubil, medtem ko so spale.

Newyorška policija je v zgodnjih jutranjih urah prijela 24-letnega moškega, ki ga sumijo umora štirih brezdomcev v samo eni noči. Osumljenec, šlo naj bi za brezdomca, je morilski pohod začel v soboto v znani Kitajski četrti. Njegova druga žrtev je napad preživela, reševalci pa so jo odpeljali v bolnišnico, kjer se še vedno bori za življenje. Po podatkih policije je osumljenec žrtve izbiral naključno, napadel pa jih je z okoli 90 centimetrov dolgo železno palico v času, ko so spale. Vsi štirje brezdomci so umrli zaradi hudih poškodb glave. Policija motiv za napad še preiskuje, žrtve pa še niso bile identificirane. 24-letnik se je v Kitajski četrti odpravil na morilski pohod in ubil štiri brezdomce. FOTO: AP