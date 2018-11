'Že mogoče, da je konec, ampak jaz ne bom nikoli imel miru'

Štiri desetletja potem, ko je zaradi usmrtitev, prisilnega dela, bolezni in lakote umrla petina prebivalstva Kambodže, je mednarodno sodišče vladavino Rdečih kmerov prvič obsodilo genocida. Nekdanja voditelja, danes star a 92 in 87 let, so zaradi zločinov nad vietnamsko in muslimansko manjšino ter zločinov proti človečnosti obsodili na dosmrtno ječo. Komunistični Rdeči Kmeri so Kambodži vladali med leto ma 1975 in 1979, cilj njihovih brutalnih in radi kalnih ukrepov pa je bila ustanovitev utopične agrarne druž be. Za številne od 1,7 milijona žrtev je sodni proces prišel prepozno. Poznavalci pa poudarjajo, da gre za pomemben dokaz, da zločini proti človečnosti ne zastarajo, kar odpira vrata podobnim procesom v Sudanu in Mjanmaru.

Pot je videl priložnost, lotil se je rekrutiranja ljudi in sredstva vložil v njihovo indoktrinacijo. Zaostril je pogoje za članstvo, izhajanje iz kmečkega okolja je postalo nuja. Nastala je zanimiva situacija, saj je bil intelektualni razkorak med v tujini izobraženimi voditelji stranke in neizobraženim kmečkim članstvom, ogromen.

Na koncu je za vzpon skupine poskrbel kar Sihanouk sam. Ta je, medtem ko je sam odpotoval v tujino, svojim zaveznikom naročil, naj v prestolnici pripravijo protivietnamske proteste. Sihanouk je zanje iz tujine obtožil "neimenovane posameznike". A situacija je ušla izpod kontrole in med drugim sta bili uničeni ambasadi južnega in severnega Vietnama. Situacija je sprožila politične in vojaške napetosti v regiji in močno prispevala k naraščanju vpliva Rdečih kmerov.

Gibanje je sprva štelo le okoli 200 rednih članov in nekaj sto podpornikov iz ruralnih delov države. Do leta 1969 so se osredotočali predvsem na propagando proti voditelju Norodomu Suhanouku . Potem pa so težišče kampanje prenesli na nasprotovanje političnim nasprotnikom, ker naj bi bili ti preveč pro-ameriški.

Pot in somišljeniki, med njimi ideologa Khieu Samphan in Nuon Chea , ki ju je sodišče zdaj spoznalo za kriva zločinov nad vietnamsko in muslimansko manjšino ter zločinov proti človečnosti, so bili večinoma izobraženi v tujini. Pot se je šolal v Franciji, prav tako Samphan, ki je študiral na Sorboni, Chea se je izobraževal na Tajskem. Ideološko so se oddaljili od ruskega modela, ki se je osredotočal na mestno prebivalstvo, namesto tega so želeli – agrarno utopijo, saj naj bi se tako komunistične idej e bolje odražale v kamboškem okolju. Zagovarjal je idej o, da lahko kmetje razvijejo "proletariarno zavest". Ob tem pa je bil še ekstremen nacionalist, ki je menil, da je treba iz držav2, odstraniti vse etnične manjšine.

Ker je bilo delovanje skupine v precejšnjem nasprotju z uradno politiko v državi, kjer so vladali številni interesi, je ta pogosto delovala v skritih taborih in kovala načrte za prevzem oblasti.

Pot je bil kot Saloth Sar leta 1925 rojen v kmečki druž ini, nato pa se je izobraževal v nekaterih najbo lj elitnih kamboških šolah. V štiridesetih letih prejšnjega stoletja se je preselil v Pariz, se tam pridružil francoski komunistični partiji, še posebej blizu so mu bila stališča Marxa in Lenina . Leta 1953 se je vrnil v Kambodžo in se pridružil organizaciji, ki se je lotila gverilske vojne proti vladi. Poskus je propadel, Pot pa je nato nekaj časa delal kot učitelj, vzporedno pa je bil še vedno politično aktiven. Leta 1959 je iz gibanja nastala delavska stranka, iz katere se je kasneje razvila kamboška komunistična partija.

Čeprav je bila cilj "brezrazredna družba", je Pot je ljudi razporedil v tri dele družbe – ljudi z vsemi pravicami, kandidate in odpadnike, ki so bili na poti v uničenje. Zanje so predvideli le dve skodelici riževe juhe na dan, kar je povzročilo grozljivo lakoto. Kmeri so jih prisilili, da so si skopali lastne grobove, v katere so jih žive pokopali. Rdeči kmeri so imeli glede uničevalnih taborišč namreč še posebej izrojeno prepričanje - menili so, da je za te ljudi škoda tudi krogle. Muslimane so prisilili, da so jedli svinjino, za mučenje so uporabljali metode od puljenja nohtov do zadušitve s plastično vrečko, javne uslužbence so ubili s pomočjo električnega toka.

Svoje naj bi na naraščajočo priljubljenost Rdečih kmerov prilila tudi ameriška politika, še posebej "operacija Menu", ki je krovno ime za bombardiranja od 18. marca 1969 do 26.maja 1970, bila pa je del aktivnosti, vezanih na vietnamsko vojno in kamboško civilno vojno. Kaj so bombe, ki so začele padati na kamboška ruralna okolja, dejansko pomenila za razvoj vladavine Rdečih kmerov, sicer še vedno ostaja nedorečeno. Večina zgodovinarjev govori o majhnem vplivu, nekateri pa menijo, da so ta bombardiranja, v roke kmerov poslala mnoge mlade, ki niso razumeli, kaj so zagrešili, da so tarča bombardiranj.

"Svoboda", kjer je zapovedano prisilno delo in prepovedana zasebna lastnina

Do leta 1972 so imeli kmeri že 35.000 glavo vojsko, ki jo je podpiralo 100.000 ljudi, ki sicer niso bili njeni redni člani, Kitajska pa je za orožje prispevala okoli pet milijonov letno. Kmeri so do takrat obvladovali že tudi precej ozemlja, kar jim je omogočilo tudi lastne vire zaslužka, med drugim so imeli plantažo gumijevca, ki so jo obdelovali ljudje na prisilnem delu.

Na "osvobojenih območjih" so uvedli svoja pravila obnašanja, ljudje so morali uporabljati tradicionalna oblačila – tudi pripadniki manjšin. Prepovedali so nakit, ljudem so zaplenili zasebna prevozna sredstva. Do leta 1973 so začeli vasi organizirati kot kooperative, kjer je bila zasebna lastnina prepovedana.

Istega leta so zasedli prestolnico, zgradili vrsto zaporov, kamor so poslali "škodljive ljudi" kot so bili intelektualci, javni uslužbenci, podporniki oblasti in podobni. Začelo se je uničevanje manjšin, poskusi upora pa so bili hitro zatrti s krutim fizičnim mučenjem.

Začelo se je tudi nasilno preseljevanje ljudi iz mest na podeželja, Pot, razočaran nad primerom mesta Kratie, kjer so prebivalci hitro zavrgli socializem in se vrnili k življenju pred nemiri, je postal prepričan, da je treba mestne prebivalce "spreobrniti", to pa se lahko doseže le s selitvijo. "Če je rezultat toliko žrtev ta, da kapitalizem ostaja v sedlu, v čem je potem smisel revolucije," je nekoč zapisal.

Leta 1975 se je Rdečim kmerom dokončno uspelo zavihteti na čelo države. Razglasili so "leto nič" in transformacija v socialistično državo je dobila nov zagon. Sar je takrat tudi uradno postal Pol Pol in se razglasil za "brata številka ena". Vladal je vse prej kot "bratsko".

Ko si moraš sam izkopati grob, v katerega te živega zakopljejo

Kambodža je dobila novo ustavo, uradno je postala Demokratična Kampučija. Režim je kmetijstvo videl kot način za gradnjo države in kot obrambno strategijo. Potov cilje je bil v 15-20 letih kmetijstvo opremiti s stroji in državo narediti samooskrbno. Končni cilj je bil popolnoma pretrgati odvisnost od drugih narodov in radikalno spremeniti družbo tako, da bi vsi delali za to, da se cilj samooskrbe doseže. Med sredstvi za dosego cilja je bila tudi ukinitev uvoza dobrin.

Mnoge so na podeželje iz mest izselili pod pretvezo, da Američani pripravljajo bombardiranje, njihovo bivanje stran od doma pa bo trajalo le nekaj dni. Tuji mediji so za tem početjem videli "pohod v smrt" in predvidevali, da se bo režimski družbeni eksperiment končal z več sto mrtvimi. To se je na koncu izkazalo za preskromno oceno.

Država je uvedla ateizem, uničevanje muslimanov, kristjanov in budistov je bilo obsežno, v masakru budističnih menihov je umrlo 25.000 ljudi. Socialistična agrarna utopija je sovražila izobražene ljudi, kar je pomenilo, da so intelektualcem v uničenje sledili tudi vsi, ki so želeli izobrazbo. Šolanje je bilo v novem redu potisnjeno v drugi plan. Situacija je bila tako absurdna, da je ljudem smrt grozila že, če so govorili francosko, nosili očala ali imeli radi balet. Država je še posebej prežala na vse, ki bi si drznili imeti stik z zunanjim svetom, osumljence so zapirali v posebna taborišča in iz njih z mučenjem skušali izvleči priznanja. Režim je bil pač nadvse paranoičen.

Večina dela, ki je bila opravljeno v času vladavine Rdečih kmerov, so opravili ljudje na prisilnem delu, ki so gradili jezove, ceste, mostove ... Številni so - izčrpani od dela in sestradani, umrli kar na "delovnem mestu".