Štiriletna Ana in šestletni Marko Zoranu Dragiću vlivata voljo in moč

Pred dnevi je slovenski košarkarski reprezentant Zoran Dragić podaljšal pogodbo s Cedevito Olimpijo, s tem pa ni razveselil samo navijačev ljubljanskega kluba, temveč tudi svojo družino. 33-letni in 196 centimetrov visoki košarkar, ki je bil na zadnjih tekmah reprezentance eden od ključnih členov, lani je nastopal tudi na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu in osvojil četrto mesto, ima še tri zveste navijače. Ženo Svetlano, sina Markota in hčer Ano, ki že ogreva glasilke za prihajajoči Eurobasket. Z družino je mlajši od bratov Dragić po zadnji reprezentančni akciji že užival na morju, zdaj pa so vsi v pričakovanju novih tekem slovenske izbrane vrste.