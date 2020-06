Kdo dobiva 'naš denar' že 29 let?

Po spletu je zaokrožil posnetek pogovora štirih gospodov: Slavka Kmetiča, soustanovitelja Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in vplivnega člana SDS-a, Dimitrija Rupla, zunanjega ministra za vse vlade, Igorja Bavčarja, pravnomočno obsojenega zapornika, ki vikende preživlja na svobodi in je dolžan 21 milijonov evrov ter aktualnega poslanca Zmaga Jelinčiča. Prižgana kamera je ujela Jelinčiča, ki govori o tem, da je, neumno, da so denar dobili tudi študenti in socialni primeri. Te gospode in mnoge druge videvamo še danes, nekateri pa celo vodijo našo državo.