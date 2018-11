Štirje mrtvi v streljanju v bolnišnici v Chicagu

V streljanju pred in v bolnišnici v Chicagu so v ponedeljek umrle štiri osebe. Prva žrtev je ženska, ki je živela skupaj s strelcem. Na parkirišču bolnišnice naj bi se začela prepirati in moški je izvlekel pištolo ter jo ustrelil v prsi in streljal naprej tudi, ko je bila že na tleh.

Po navedbah prič je nato začel streljati še na policijski avtomobil, ki je prispel na kraj streljanja. Zatem je pobegnil v notranjost bolnišnice. Policisti so se zapodili za njim in začel se je strelski obračun, v katerem je umrla oseba, ki je v napačnem trenutku izstopila iz dvigala. Ljudje v čakalnici bolnišnice so ali pobegnili ali se vrgli na tla in čakali, da najhuje mine, policija pa je po smrti strelca izpraznila bolnišnico.