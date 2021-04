Štirje nepovezani poslanci že drugič ostali brez mest v delovnih telesih

Sklep, po katerem bi nepovezani poslanci zasedli 12 mest, čeprav bi jim po velikosti poslanske skupine pripadlo 15 mest, znova, že drugič v tednu dni, ni dobil zadostne podpore v parlamentu. Za so glasovale stranke LMŠ, SD, SAB, Levica in poslanska skupina nepovezanih poslancev. Pri glasovanju so ostale vzdržane preostale poslanske skupine, med katerimi izstopa DeSUS.

icon-expand