Četverici zaradi ropa v župniji Rovte-Logatec do dveh let in pol zaporne kazni

Zaradi januarskega ropa v župniji Rovte-Logatec je ljubljansko sodišče četverici, ki je krivdo priznala, izreklo zaporne kazni od leta in osem mesecev do dveh let in pol.

Vsi štirje so stari znanci policije. Sodelovanje pri ropu so priznali že na predobravnavnem naroku in pritrdili očitkom v obtožbi, da so iz župnije odnesli 12.000 evrov.

Spomnimo. Župnika so presenetili sredi noči. Ko so vzeli denar, pa so ga zvlekli v spalnico in zvezali s pasom ter kravato. Po odhodu vlomilcev se je nekako uspel rešiti in poklicati policijo. Roparski izplen je policija storilcem zasegla že dve uri po dejanju, ko jih je ustavila pri Grosupljem, piše spletni Večer.

Peti obtoženi krivde ni priznal, zato mu bo sodišče sodilo v rednem postopku.