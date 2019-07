Štirje otroci vzeli avto in prepeljali 900 km, preden jih je našla policija

Otrokom, starim med 10 in 14 let, ki so se odpravili na 'izlet', ki danes polni naslovnice avstralskih časopisov, je uspelo priti vse iz mesta Rockhampton do Graftona v zvezni državi Novi Južni Wales, preden so jih našli. Gre za izjemno veliko razdalje, zato policija sklepa, da so se na vozniškem sedežu otroci izmenjavali. "To je dolga pot, od Rockhamptona do Graftona, zato si ne morem predstavljati, da ena oseba prevozi celotno pot," je za The Guardian povedal policijski inšpektor Darren Williams.