Štirje strelci vdrli v lokal v Cancunu: pet mrtvih, pet ranjenih

Štirje oboroženi moški so vstopili v lokal in pričeli streljati, pri tem so ubili najmanj pet ljudi. Še okoli pet je ranjenih, od tega sta dve osebi v kritičnem stanju. Streljanje naj bi bilo povezano s preprodajo drog.

V Cancunu in nasploh v omenjeni mehiški zvezni državi opažajo porast nasilja, povezanega z mamilarskimi karteli. Novi kartel "Jalisco New Generation cartel" si namreč prizadeva na območju pridobiti prevlado, zato so vse pogostejši spopadi z lokalnimi tolpami.

Prejšnji mesec so zvezne oblasti poročale, da je bilo v zvezni državi lani umorjenih 774 ljudi, številka se je od leta 2017 (359 umorov) več kot podvojila.