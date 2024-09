Bivši zaposleni v MLM: Bomo plačali položnice s paketom Rdečega križa?

Po tem, ko je 308 zaposlenih Mariborske livarne pred dvema tednoma pristalo na cesti, podjetje pa je šlo v stečaj, je stečajna upraviteljica zdaj napovedala, da bodo do konca naslednjega tedna prejeli akontacijo plače za september, na Rdečem križu pa so zanje pripravili pakete pomoči. A to je le slaba tolažba za ljudi, ki so v podjetju pustili večino svojega življenja, zdaj pa ne vedo, kako naprej. Darko Grašič se je v MLM-ju zaposlil leta 1989, zdaj pa se - namesto da bi se veselil upokojitve – sprašuje, kdaj bo sploh dobil dokumentacijo, da bo oddal vlogo na Zavod za pokojninsko zavarovanje.