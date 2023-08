Stiske ljudi, prizadetih v ujmi, bodo postajale čedalje močnejše

Na terenih, ki so jih prizadele poplave, je po odredbi poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana aktivnih sedem mobilnih ekip za psihosocialno pomoč. Pomagajo tako obstoječe ekipe zdravnikov in psihologov kot tudi bolničarji in prostovoljci Rdečega križa in drugih nevladnih organizacij, ki so usposobljeni za nudenje psihosocialne pomoči. Na ministrstvu za zdravje ocenjujejo, da bo pomoč mobilnih ekip nujna vsaj do konca leta, stiske ljudi se bodo namreč podaljševale in postajale močnejše, dodaja klinična psihologinja Ivna Bulič, predvsem ko bo konec lepega vremena in se bodo pojavile prve obsežnejše padavine. Česa si prizadeti na terenu najbolj želijo? Jasne časovnice, ki bi jim dala občutek, da nihče ni pozabil nanje, pravi Buličeva.