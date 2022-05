Stiske otrok se večajo, kako jim lahko pomagamo?

"Vsak je človek. Sprejeti drugega, to je tista prva stvar, ki se jo moramo naučiti. Če se pa naučimo še kaj brati in pisati vmes, je pa še sploh dobro," pravi ravnatelj. Trudijo se, da učencem dajo znanje za življenje, pove ravnatelj OŠ Gradec. In zato, nadaljuje, so njihovi hodniki, učilnice in celo stranišča opremljena s številnimi dobrimi mislimi. "Želimo si, da učenci zjutraj, ko pridejo v šolo - seveda, eni boljše volje, drugi morda malo slabše - nekako že s pogledom na plakate in dobre misli, začnejo dan malo boljše oziroma lepše," pojasnjuje Anita Mikša , razredničarka 8. razreda.

Damjan Štrus , ravnatelj OŠ Gradec pojasnjuje: "Nihče izmed učencev se ne sme počutiti zapostavljenega in nihče ne bi smel priti s težavo v šolo." Marjeta Žagar Rupar , šolska psihologinja pravi: "Če si ti vedno slab pri matematiki in se nimaš nikoli možnosti nikjer drugje izkazati, se seveda počutiš zelo slabo, ko prideš v šolo. Eni so dobri v petju, drugi v športu in se res lahko pokažejo in dokažejo svojim sošolcem, da si najdejo novo mesto v družbi."

"Ta stena je nastala z namenom opolnomočit učence, enako kot vsi ti plakati, ki visijo po šoli. Narejena je na način - vzemi tisto kar potrebuješ. Misel, ki največkrat odide z mojimi učenci - danes bom premagala svoje strahove. Sicer je v ženski obliki, a mislim, da fante to ne moti. Deluje na precej nezavedni ravni, otrokom rečem naj si nesejo to domov in da si naj dajo na omarice, potem pa to preberejo vsak večer," dodaja Žagar Ruparjeva.

In s časoma v to začnejo verjeti, nadaljuje šolska psihologinja. A to je le eden od pristopov, ki so jih ubrali. Z učenci so ustvarili tudi drugačne plakate. "Opozarjajo na to, kako v določenih situacijah reagira tisti, ki reagira pravilno, vključujoče in kako reagira tisti, ki odreagira napačno," pravi Štrus.

Da so vključeni prav njihovi šolarji, ni naključje, doda Žagar Ruparjeva. Skupaj so ustvarili tudi avtorsko pesem in posneli tudi videospot. "Ti projekti delajo čudeže. To so tisto kjer so otroci neobremenjeni in se lahko pokažejo v svoji pravi luči," še dodaja.

In k temu jih spodbujajo tudi učitelji na razrednih urah. "Za razrednike je bila okrog novega leta pripravljena platforma z različnimi razrednimi urami. Te zajemajo več področij: samopodoba, učenje učenja, socialne veščine, stres, socialne veščine, tudi za med vrstniško nasilje," pravi Žagar Ruparjeva.

"Gremo jim naproti, da pomagamo k temu, da se čim bolje počutijo v razredu kot tudi med sovrstniki," je jasna Mikiševa.

Učenkama Danaji in Naji je akcija všeč: "Dobro je, da lahko vse poveš enkrat, ne da iščeš učiteljice na hodniku, da je posebej ura za to. Ob sredah, ko imamo športno, so devetošolke velikokrat prišle v garderobo, me smo se pa vmes še preoblačile in to nam ni bilo všeč. Zato smo to povedale učiteljici in so to rešili."

Zakaj so s tem sploh začeli?

"Prišlo je že do verbalnih nasilij, tudi do fizičnega obračunavanja in zato smo mogli načrtno začeti delati na nečem, torej na preprečevanju nasilja, na varni rabi interneta," pravi ravnatelj. Resne težave so vse pogostejše, imata jih vsaj dva otroka v vsakem razredu, še zaključi psihologinja, a ključno je, da otroke slišimo in jim vsak dan znova skušamo pomagati.