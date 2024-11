Stiske upokojencev in vprašanja, kako iz meseca v mesec preživeti

Garaš 40 let v upanju, da bi si ob dostojni pokojnini privoščil mirno in varno starost, a to je danes žal že skoraj privilegij. Zgovoren je podatek, da je januarja letos več kot polovica upokojencev prejemala pokojnino pod pragom revščine, na Rdečem križu pa se vsakodnevno vijejo vrste ljudi v stiski. V zvezi društev upokojencev zdaj opozarjajo, da bodo morali od prihodnjega julija plačevati še obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, kar je nedopustno, zadovoljni pa niso niti s predlaganimi izhodišči pokojninske reforme.