Sto najbogatejših Slovencev je letos bogatejših za 147 milijonov evrov

Letošnja lestvica 100 najbogatejših Slovencev revije Manager je pokazala, da je koronakriza za mnoge lahko tudi priložnost. Skupno premoženje najbogatejših se je glede na lani zvišalo za 147 milijonov evrov in skupno znaša 5,8 milijarde evrov. Kako je mogoče, da je v letu koronakrize, ko Umar napoveduje 6,7-odstotni upad BDP-ja, ko so nekatera podjetja popolnoma zaprta, druga pa odpuščala ali poslala ljudi na čakanje, skupno premoženje najpremožnejših večje od premoženja lanske prve stoterice? Kdo so najbogatejši Slovenci letošnjega leta?

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:20 audio-control-play-line Iz SVETA: Jure Knez 03:24 audio-control-play-line Iz SVETA: Najbogatejši Slovenci icon-chevron-left icon-chevron-right