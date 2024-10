Stojmenova Duh se seje Komisije za nadzor javnih financ znova ni udeležila

Ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh znova ni bilo na sejo Komisije za nadzor javnih financ, kjer bi morala pojasnjevati sporni nakup 13 tisoč računalnikov, in to kljub temu, da je bila v državnem zboru. Da se ministrica očitno požvižga na pravno državo in da se norčuje iz parlamenta, so kritični v opozicijski NSi. Stojmenova Duh pa, da si je sicer želela priti in pojasnjevati nakup, za katerega je tudi protikorupcijska komisija ugotovila korupcijska tveganja, a da se seje ni mogla udeležiti, ker je bila ta nesklepčna, pravi. Ministrica se bo sicer v petek prav zaradi nakupa, ki nas je stal 6,5 milijona evrov, morala že drugič zagovarjati v državnem zboru. Pa lahko računa na podporo koalicijskih partneric?