Bo na prestol krizantem še kdaj sedla ženska?

Dvanajstletni Hisahito , sin kronskega princa Akishina , bo postal drugi v vrsti za japonski cesarski prestol, ko bo njegov starejši brat Naruhito nasledil 85-letnega cesarja Akihita . Cesar Akihito bo zadnji dan aprila abdiciral, s tem pa bo prvi cesar po 200 letih, ki je to storil. Razlog se skriva v njegovi starosti in številnih zdravstvenih težavah, ki so ga pestile v zadnjih letih, pa tudi v tem, da njegov naslednik šteje že 59 let.

Čeprav cesarice niso bile nič redkega v japonski zgodovini, so zgodovinske knjige poudarjale predvsem dosežke cesarjev. "Tudi kadar so cesarice dosegle velike stvari, se o njih ni govorilo s takšno pomembnostjo kot o moških vladarjih," razlaga Allenova.

Arheološke študije grobnic so pokazale, da so ženske poglavarke prevladovale na zahodu Japonske v četrtem stoletju – tako razlaga Chizuko T. Allen, zgodovinarka na Univerzi v Michiganu. Pokopane so bile skupaj s svojim orožjem in orodjem, prav tako pa so bile več kot sposobne politične, vojaške in verske voditeljice, o ugotovitvah pove Allenova. Grobnice moških cesarjev so se začele pojavljati šele v 5. stoletju.

Japonska je konservativna in patriarhalna država, ki ženskam – te mimogrede sestavljajo 13 od 18 članov kraljeve družine – preprečuje, da bi zasedle prestol. Ampak ni bilo vedno tako. Cesarice so vladale Japonski skozi številna stoletja, vse do leta 1889, ko so to prepovedali z zakonom.

Prva zgodovini poznana japonska cesarica Suiko, ki je vladala od leta 592 do svoje smrti okoli leta 627, naj bi bila odgovorna za prvo ustavo, ki jo je država imela. Druga prominentna cesarica se je imenovala Kokenin je vladala med letoma 749 in 758 ter znova med letoma 765 in 770, ko je bilo njeno glavno poslanstvo širjenje budizma zunaj takratne japonske prestolnice. Znana je bila tudi po domnevni aferi z budističnim menihom Dokjojem, ki ga je obdarila z nazivi in močjo, želela pa si je celo, da bi postal cesar. A obveljalo je, da na prestol lahko sede samo nekdo, ki je plemiške krvi.

Cesarica Genmej, ki je vladala med letoma 707 in 715, je ob svoji abdikaciji na prestol postavila hčerko Genšo, ker je bila prepričana, da bo boljša vladarica kot kronski princ Obito, razlaga Hitomi Tonomura, prav tako zgodovinarka z michiganske univerze.

Nekateri zgodovinarji sicer vztrajajo, da so vse cesarice vladale le kot regentke, ki so čakale, da bo njihov moški dedič dovolj zrel, da zasede prestol, spet drugi pa trdijo, da so japonsko zgodovino oblikovale bolj kot cesarji. "Z ignoriranjem teh žensk in tega, kar so dosegle, japonska družba nima nobene predstave, kaj vse so ženske lahko in kaj lahko storijo," pa današnjo stanje japonske družbe pojasnjuje Tonomura.

Kako je danes?

Z modernizacijo Japonske v dobi Meiji (1868–1912) so spremenili vlogo cesarja, tako da je postal tudi vrhovni poveljnik vojske. Ker so bili prepričani, da te naloge ženska ne more opravljati, niso videli smisla v tem, da bi na prestol sploh še sedla cesarica. Tako so leta 1889 vzpostavili zgolj moško nasledstvo.