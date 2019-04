Leta za 100-letno Tao niso ovira: še vedno poučuje jogo

Kako polno živeti 100 let? To je pravo vprašanje za Tao, stoletnico, ki še vedno aktivno poučuje jogo in trenira ples, ob tem pa odgovarja: preprosto vsak dan uživajte in življenje zajemajte s polno žlico. Gospa bo letos praznovala stoprvi rojstni dan in se še ne namerava ustaviti.