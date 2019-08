Stolp jedrske elektrarne uničen v osmih sekundah

Nekdanja jedrska elektrarna Mülheim-Kärlich je delovala samo tri leta, od leta 1986 do 1988. Deset let so se trudili, da bi jo zagnali, a je sodišče leta 1998 odločilo, da se to ne bo zgodilo. Dvajset let kasneje so bili v zaključni fazi, ko so v začetku avgusta uničili hladilni stolp.

Jedrska elektrarna Mülheim-Kärlich je bila zgrajena ob napačnem času, leta 1986, in njena usoda je politična posledica nesreče v Černobilu. Podpora v Nemčiji za jedrske elektrarne je bila vse slabša, zato so leta 2004 po odredbi sodišča iz leta 1998 elektrarno tudi začeli rušiti. Saga okrog elektrarne sicer traja že 40 let, vse od njenega nastanka pa do avgustovskega rušenja najbolj očitnega simbola nemške borbe proti jedrski tehnologiji, ki je do zdaj državo samo v primeru elektrarne Mülheim-Kärlich stal kar nekaj milijard evrov.

Preden so s pomočjo bagrov lahko zrušili stolp, so morali izkopati luknjo okrog temeljev in zgraditi zaščitne panele, ki preprečujejo, da bi manjši kamni poškodovali ljudi ali pa stavbe v okolici. Stolp, ki je bil visok 162 metrov in viden daleč naokoli, je bil simbol okolice. Ministrska predsednica zvezdne države Porenje-Pfalško Malu Dryerje povedala, da je grdi raček, ki je kazil pogled, končno odstranjen in da je "nevarna jedrska energija končno izgnana iz zvezne države".

Sama sanacija območja bo trajala še deset let, saj imajo gradbinci do leta 2029 rok, da okolico povrnejo v stanje, kot je bilo leta 1975, ko je nastala ideja o elektrarni. Sama izgradnja elektrarne je stala 3,6 milijarde evrov, razgradnja pa še slabo milijardo, poroča DW. Elektrarna je bila po mnenju kritikov grajena na vulkanskem območju, ki je bilo polno prelomnic, a je šele černobilska nesreča protestnikom dala dovolj podpore, da so elektrarno izklopili po samo treh letih proizvajanja elektrike. Podjetje, ki je zgradilo elektrarno, zdaj od nemške vlade zahteva visoko odškodnino, ker so jo zaprli zaradi nestrinjanja javnosti in politične podpore. Trenutno Nemčija proizvaja 12 odstotkov elektrike s pomočjo jedrskih elektrarn, vse to pa bi radi nadomestili z vetrnicami, a se poraja vprašanje uspešnosti, saj se številne lokalne skupnosti že upirajo postavljanju vetrnic, ki bi kazile njihov pogled.