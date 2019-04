Ko je v ogenj padel koničasti zvonik, je množica obupano zavzdihnila

Medtem ko so gasilci preprečili, da bi ogenj uničil oba zvonika, ki so ju gradili med letoma 1220 in 1250,je tretja znamenita struktura katedrale, koničasti zvonik, končala v plamenih, na koncu pa se je zrušila.

Originalni koničasti zvonik so na katedralo namestili v trinajstem stoletju. A so strukturo leta 1786 odstranili, saj se je v petih desetletjih nagnila in oslabela na nepredvidljivem vremenu.

V devetnajstem stoletju, ko se je Eugène Viollet-le-Duc lotil prenove katedrale, se je odločil, da bo koničasti zvonik znova krasil stavbo. Nova struktura je bila izdelana iz hrasta in pokrita s svincem, tehtala je 750 ton.

Koničasti stolp so nato v skladu z načrti obdali z bakrenimi kipci dvanajstih apostolov. Prav te kipce so zaradi obnove katedrale odstranili le nekaj dni, preden je objekt zagorel, zvonik pa so pogoltnili plameni. Kipce so odstranili s pomočjo žerjavov, cel proces pa je privabil številne radovedne opazovalce.

Petelin na vrhu zvonika pa je bil znan po tem, da bi naj varoval tudi tri relikvije. Majhen kos trnjeve krone, ki naj bi jo nekoč nadeli Jezusu Kristusu ter relikvije Denisa in svete Genevieve, ki sta zavetnika Pariza. Njune relikvije naj bi mesto varovale pred strelami in drugimi nevarnostmi.