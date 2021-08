Stomatološka klinika v Ljubljani dobila prenovljene prostore

Marsikdo se boji zobozdravnikov, zato je prijetno počutje pacienta v ordinaciji zelo pomembno. Tako so po dolgih letih čakanja na Stomatološki kliniki v Ljubljani v sodelovanju z Medicinsko fakulteto dobili prenovljene prostore. Za prenovo dveh oddelkov so porabili nekaj manj kot pol milijona evrov, a kot pravijo, se je izplačalo, saj bodo zdaj lahko pacientom ponudili boljšo oskrbo in prijetnejše okolje za zdravljenje.