Stopnjevanje napetosti na Kosovu, politiki grozijo z izstopom in oviranjem pogajanj

Na Zahodnem Balkanu podpora ruski invaziji na eni strani in Ukrajini na drugi, še bolj deli in razvnema strasti. Napetosti se stopnjujejo tudi na Kosovu. Zveza Nato je zato tja v okviru mirovne misije KFOR poslala rezervne enote, bataljon z okoli 700 vojaki. Strah pred novimi nemiri sproža iztekanje roka za preregistracijo vozil in pridobitev kosovskih registrskih tablic za kosovske Srbe. Razmere pa nevarno zaostrujejo njihovi politiki, ki grozijo z izstopom iz vseh institucij Kosova in oviranjem pogajanj med Beogradom in Prištino pod okriljem Evropske unije.