Storilca lahko ustavijo le izpovedi žrtev spolnega napada

Leto dni po začetku kampanje "jaz tudi", ki je sledila akciji "me too", ki so jo proti spolnemu nasilju začele znane ženske v tujini, so v Inštitutu 8. marec prejeli 150 pričevanj o spolnem nadlegovanju in spolnem nasilju na slovenskih tleh. Ob branju teh zgodb človeka spreleti srh. A namen akcije ni lov na čarovnice in čarovnike, temveč prekiniti molk, v katerega so žrtve zavite dolga leta.

