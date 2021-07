Storili bodo vse, da bi k cepljenju spodbudili več ljudi

Zadnji podatki NIJZ glede povezave med cepljenjem in hudim potekom covida-19 so zgovorni. "Okuženi z novim koronavirusom, ki ležijo v bolnišnicah, so v veliki večini necepljeni. Le en do dva odstotka vseh hospitaliziranih je cepljenih. To pomeni, da je med 98 in 99 odstotki vseh v bolnišnicah necepljenih, kar potrjuje trditve, da je potek bolezni pri cepljenih osebah lažji," je dejal minister za zdravje. So pa v ljubljanskem UKC in Murski Soboti za pomursko regijo odprli novi cepilni mesti.

icon-expand