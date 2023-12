Štorta: nova najljubša sladica Aleksandra Pozveka

V decembru ni težko dobro jesti in to dobro ve tudi Aleksander Pozvek. Ni ga namreč kraja, kjer ob pripravi zgodbe, ne bi tudi dobro jedel in pil. Povsod so mu postregli z lokalno specialiteto in nič čudnega, da je bil zadnje čase toliko na Bledu. Tudi mimo Trojan se rad zapelje in ustavi na krofu. Kaj pa, ko gre na obalo? S čim ga pogostijo v Piranu? Kaj je lokalna dobrota lokalnega bisera? Ne veste? Po izletu je izvedel Pozvek in ob tem sporoča, da bo po novem veliko zgodb z obale.