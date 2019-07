Stotine gasilcev v boju z obsežnimi gozdnimi požari na Portugalskem

Poročali smo, da so osrednji del Portugalske zajeli obsežni gozdni požari. Zaradi ognja so evakuirali prebivalce več vasi v gorati in gozdnati pokrajini Castelo Branco, kjer je gozdni požar leta 2017 zahteval več kot sto smrtnih žrtev.

Pri gašenju so se poškodovali štirje gasilci in 12 civilistov, je sporočilo portugalsko notranje ministrstvo. Huje opečenega prebivalca regije Castelo Branco so morali s helikopterjem prepeljati v bolnišnico v Lizbono.

Gre za največjo gasilsko operacijo na Portugalskem – na terenu je 800 gasilcev, 245 vozil, vključno z buldožerji, ter 13 letal in helikopterjev. Sodeluje tudi portugalska vojska, ki gasilcem poskuša olajšati prehajanje zahtevnega terena. Oblasti so sporočile, da jim je uspelo obvladati dva od treh večjih požarov.