Stožice bučale in 'gorele'

O prednosti domačega terena se v športu veliko govori, a to, kar odbojkarska izbrana vrsta in vsi njeni sodelavci te dni doživljajo v Stožicah, je težko opisati z besedami. Slovenske navijaške barve, klobuki in zastave so le del te športne evforije. Osrčje pa navijači, ki ne omagajo niti za sekundo, ki čisto vsako točko naših fantov nagradijo z burnim odzivom, ki kot eden prepevajo navijaške pesmi in iz katerih ves čas sijeta ponos in pripadnost Sloveniji.

Morje rdeče-belo-modrih navijačev je včeraj že tretjič od začetka svetovnega prvenstva v odbojki preplavilo stožiško ploščad, kako ne, naši fantje so namreč znova branili slovenske barve. Vzdušje se je iz minute v minuto stopnjevalo, v dvorani pa vrhunec doseglo, ko je na igrišče stopil prvi od naše odbojkarske šesterice.

Kleno slovensko športno zavest so v areni med tekmo prekosili samo še decibeli. Z navijanjem skoraj 12.000 glave množice so ti zabeležili stotico.

Z vsako novo točko proti Nemcem in z vsakim dobljenim nizom je evforija v dvorani dosegla novo stopnjo. "Uživam na polno. Res je dobro, energija, vse je dobro," so bili glasni navijači. "Boljše ne more biti, ne samo, da naši zmagujejo, igrajo fantastično. Eden za vse, vsi za enega. Mi publika smo sedmi igralec," pa so bili mnenja drugi.