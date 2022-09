Strah Beograjčank: serijski posiljevalec izpuščen iz zapora

V Beogradu vre. Številne prebivalke srbske prestolnice živijo v strahu pred serijskim posiljevalcem in roparjem, 44-letnim Igorjem Miloševićem, ki so ga pred tednom dni izpustili iz zapora. Milošević je od svojega 14. leta napadel in brutalno posilil več kot 20 žensk. Beograjčanke se bojijo, da bo znova posiljeval, kar je storil prav vsakič, ko so ga izpustili iz zapora. Uporabniki na družbenih omrežjih delijo Miloševićeve fotografije in lokacijo, kje so ga videli. Za dodatno ogorčenje je poskrbel še tabloid Informer, ki je s serijskim posiljevalcem objavil intervju. Protesta pred uredništvom časopisa se je udeležilo več sto žensk, ki so medijem, policiji in pristojnim organom očitale, da ženske, žrtve nasilja, spet puščajo na cedilu.