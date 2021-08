Strah pred maščevanjem na tisoče Afganistancev še vedno žene v beg

Mineva tretji dan od ponovnega prevzema oblasti v Afganistanu. Tiskovni predstavnik talibanov je pred kamerami zagotavljal, da se režim tokrat vrača drugačen kot pred 20 leti, da ne bo maščevanja, da bodo ženske imele pravice v okviru šeriatskega prava in da si ne želijo, da bi ljudje, predvsem mladi, odhajali. Sicer izmuzljiv pri obljubah, saj so te vendarle precej drugačne, kot se je pričakovalo. Strah pred maščevanjem in odvzemom pravic pa na tisoče Afganistancev še vedno žene v beg. Evropske države, tudi ZDA, pa v domovino z letali vozijo svoje državljane in tiste Afganistance, ki so jim v času okupacije pomagali. Kako je s Slovenci? Na vprašanje je odgovoril minister za obrambo Matej Tonin.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 05:28 audio-control-play-line Iz SVETA: Gost Matej Tonin 03:38 audio-control-play-line Iz SVETA: Evakuacija iz Kabula se nadaljuje icon-chevron-left icon-chevron-right