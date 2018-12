Strah pred novim cunamijem, Anak Krakatoa znova izbruhnil

V soboto, okoli 21.30 ure po lokalnem času je izbruh vulkana, ki je bil zelo aktiven že vse od oktobra, povzročil cunami, visoki valovi pa so na območju Indonezijskega Sundskega preliva povzročili pravo razdejanje. Po zadnjih podatkih je naravna katastrofa, ki je zadela nenadoma in brez opozorila, zahtevala 281 življenj, ranjenih je 1061 ljudi. Poškodovane so številne stavbe in hoteli, nekatere vasi so bile praktično odrezane od sveta.

Gre sicer za območje, kjer potresi, cunamiji in druge naravne katastofe niso nič novega. V času božičnih praznikov, 26.decembra 2004 je Indonezijo zadel silovit potres, ki mu je sledil cunami v katerem je umrlo kar 226.000 ljudi.