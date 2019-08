Strah pred ponovitvijo tragedije v Alpah? Pilotu prepovedali letenje

O sporočili omenjenega pilota so letalsko družbo obvestili njegovi prijatelji. Pri EasyJetu so nemudoma ukrepali in mu prepovedali letenje. Čeprav je svojim nadrejenim pozneje zagotovil, da ne razmišlja o samomoru, ga čaka več tednov psiholoških preverjanj, preden bo spet lahko sedel za krmilo potniškega letala, poroča angleškiThe Sun, ki je zgodbo tudi prvi objavil.

Vir pri letalski družbi jim je ob tem povedal, da nočejo tvegati. "Ne moremo preprosto verjeti na besedo, da je vse v redu. Preveč je na kocki. Spomin na tragedijo letala Germanwings je še vedno živ," je dejal.

Leta 2015 je depresiven kopilot letalo Lufthansinega nizkocenovnika na poti iz Barcelone v Düsseldorf namerno strmoglavil v francoskih Alpah. Umrlo je vseh 150 potnikov in članov posadke.