Strah pred spreminjajočim se svetom je privedel v sodobne 'love na čarovnice'

Pri tem so zbrani skorajda vsi vaščani ... nihče se niti ne potrudi, da bi si zakril obraz, nihče niti ne poskuša ustaviti dogajanja. Verjamejo namreč, da počnejo, kar je prav – da gre za edini način, da ustavijo 'čarovništvo', ki ne prihaja iz tega sveta in ki je odgovorno za smrt njihovega sovaščana.

Prikazuje starejšo žensko, ki prosi za usmiljenje, medtem ko jo neusmiljeno pretepajo, posiljujejo in mučijo na tleh koče, preden njeno okrvavljeno, nago telo odvlečejo iz koče, kjer jo množica vaščanov pretepe in požiga, dokler njeno telo skorajda ne kaže več znakov življenja.

Nasilno realnost sodobnega lova na čarovnice prikazuje več deset videoposnetkov, ki jih je kot dokazno gradivo zbrala tamkajšnja policija Royal Papua New Guinea Constabulary. V zadnjih nekaj letih je namreč v višavskih predelih te otoške države prišlo do vsaj 20 umorov, ki jih povezujejo z obtožbami čarovništva, ter več deset nasilnih napadov. Enega izmed posnetkov je pridobil tudi AFP.

Gre za nov fenomen, ki nima kaj dosti skupnega s starodavnimi običaji

Verovanja v čarovništvo imajo sicer na območju Papue Nove Gvineje in province Enga dolgo zgodovino in tradicijo, a ti najnovejši linči, ki se pojavljajo v zadnjih letih, nimajo kaj dosti skupnega s starodavnimi obredi in običaji.

"Gre za nov fenomen," je prepričan misijonar Anton Lutz, ki je svoje življenje preživel v provinci Enga in je uspel celo rešiti nekaj ljudi, obtoženih čarovništva – med njimi celo otroke, stare zgolj šest let.

Tudi nekateri drugi raziskovalci pravijo, da so novo razširjeni linči nekaj novega v Engi, izjemna brutalnost in spolno nasilje, ki jih spremljata, pa nekaj prej še ne videnega.

"Res smo imeli starodavna prepričanja o duhovih in starodavna prepričanja o kamnih, ki lahko govorijo, in vseh mogočih zanimivih stvareh. Toda tovrstna praksa obtoževanja žensk, da so povzročile smrt, in večurnega sadističnega in spolnega mučenja, dokler ne umre, to je nekaj novega," pravi Lutz.