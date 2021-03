Stranka DeSUS izgublja podporo. Bo odstopil tudi Erjavec?

Tri pisma s podpisi štirih lokalnih odborov SMC, naslovljena na vodstvo, kažejo, da stranka izgublja podporo. Lokalni odbori namreč pozivajo, naj vodstvo dobro premisli o poti, po kateri hodi. Vojko Šergan, LO SMC Hrastnik, pravi: "To ni SMC. Preveč se zlivamo z vodilno stranko v koaliciji, kar pa ni dobro za SMC. Ta mora imeti svojo hrbtenico in svoja načela."Zato pričakujejo, da se bodo po teh tudi ravnali in da si bo vodstvo na svetu stranke, ki se bo odvil v četrtek, nalilo čistega vina, preden bo prepozno. "In da se pozicioniramo kot sredinska liberalno-demokratična stranka," še dodaja Šergan. Predvsem si želijo, da bi se nesoglasja, ki nastajajo v stranki, tam tudi rešila – in ne pred očmi javnosti, kot to počne DeSUS, še dodajajo. Stanje se tam še vedno ne umirja. "V stranki sem 21 let in kaj takega, kar je v zadnjih dveh letih, ko je tak nemir, še ni bilo. Za tako stanje pa so krivi ljudje, ki delajo nemir na terenu, in to isti, ki so enkrat že odstavili našega predsednika, nastavili Pivčevo, potem so jo odstavili in zdaj spet odstavljajo našega predsednika," pojasnjuje Breda Jesenko, PO DeSUS Ljubljana.

Špekulacije, da bi lahko Erjavec odkorakal kar sam, pa so vse glasnejše, tudi zato, ker je postal novi pomočnik direktorja v telekomunikacijskem podjetju Iskratel. "Jaz, pa tudi nekateri drugi smo vedeli, da ne bo delal v politiki, da si bo našel drugo službo," pravi Franc Jurša, vodja poslanske skupine DeSUS. A Erjavčev odhod bi že tako razgrete razmere očitno približal vrelišču. "Včeraj sem imela sestanek z 11 predsedniki občinskih organizacij in nekako smo prišli do zaključka, da bomo, če se predsednik odloči odstopiti, šli za njim,"še dodaja Jesenkova.

"V vsakem primeru se mora ta agonija na jutrišnjem svetu stranke končati," jasno povedo člani v upanju, da se bo stranka konsolidirala. Svoje mnenje je izrazila tudi Jesenkova: "Če se ne strinjaš z odločitvami organov stranke, potem nimaš v tej stranki kaj početi. Strank je še veliko, preseli se v drugo."Na politični parket pa še ta mesec prihaja nova stranka ki jo bo ustanovila prav nekdanja predsednica Desusa, Aleksandra Pivec.