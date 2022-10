Dobra dva tedna pred predsedniškimi volitvami namreč vse kaže na to, da bomo Slovenci odločali tudi o vsebini zakonov, ki se praviloma potrjujejo v Državnem zboru. Opozicijski stranki SDS je namreč uspelo zbrati dobrih 157 tisoč podpisov podpore za razpis treh referendumskih pobud, in sicer o predlogu sprememb zakona o vladi, predlogu novele zakona o RTV in predlogu sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi.