Stranski učinki zdravil, ki jih prejema Trump, bi lahko imeli zelo hude posledice

Ameriški predsednik Donald Trump se zdravi z zdravilom remdesivir in steroidom deksametazon, ki ju prejemajo bolniki na intenzivnem oddelku tudi pri nas. Prejema pa tudi za zdaj še nepotrjeno zdravilo ameriškega farmacevtskega podjetja regeneron, povrh vsega pa še famotidin, melatonin, aspirin, vitamin D in cink. A infektologinja Mateja Logar pravi, da je to daleč od varnega. Stranski učinki vseh zdravil skupaj imajo lahko namreč hujše posledice, kot bi jih povzročil sam koronavirus.