Osumljenec iz Strasbourga naj bi pred napadom dobil klic iz Nemčije

Na francosko-nemški meji še vedno potekajo poostreni pregledi vozil. Državni sekretar ministra za notranje zadeve Laurent Nunez je potrdil, da je možno, da je 29-letni Cherif Chekatt zbežal oziroma namerava zbežati v Nemčijo.

Preiskovalci naj bi odkrili, da je osumljenec pred napadom prejel telefonski klic iz Nemčije, piše francoska BFMTV, o tem pa je poročala tudi nemška javna televizija. Preiskovalci zdaj preverjajo, ali ima osumljenec še vedno kontakte v Nemčiji.

Iskalno akcijo so še okrepili, tako da zdaj osumljenca išče okoli 720 policistov in vojakov. Varnost so okrepili na letališčih, železniških postajah in obmejnih cestah. Danes pa so poostrili nadzor tudi na meji s Švico.

Na dan prihajajo tudi podrobnosti njegovega bega. Napadalec naj bi taksistu, ki ga je odpeljal s kraja streljanja, dejal, da je to storil zato, da "maščuje mrtve brate v Siriji".