Strašljiva statistika: v Sloveniji spolno zlorabljen vsak peti otrok

Večina spolnega nasilja nad otroki se, v nasprotju s prevladujočimi prepričanji, odvija prav v okolju, ki ga otrok pozna in mu zaupa, zato je toliko težje predvideti, kdo je potencialna nevarnost za otroka. "Ali gre z storilce v družini oziroma širši družini ali gre za storilce, s katerimi pridejo drugače v kontakt v prostočasnih aktivnostih," razlaga ustanoviteljica Združenja proti spolnemu zlorabljanju Katja Bašič. Spolna zloraba je zločin, ki je najbolj prikrit in ima največje temno polje, pravi, sama meni, da je ozaveščenost populacije zelo pomembna. "Hitro razkrivanje teh problemov seveda zaščiti otroke in jim omogoči kvalitetnejše življenje," dodaja.

Ker otroci težko razumejo, kaj spolne zlorabe sploh so, imajo pomembno nalogo prav starši in tudi vsi tisti, ki delajo z otroci. "Moramo prepoznati in videti, da se je njihovo vedenje naenkrat spremenilo, da so postali drugačni in da dajejo neka sporočila, ki nas lahko skrbijo in kako jih lahko povezujemo s tem otrokom," opozarja Bašič.

Primer nekdanjega jeseniškega ravnatelja, ki je spolno zlorabljal svojo pastorko, je pretresel javnost. Svoja ravnanja je pred sodiščem tudi priznal. Januarja letos mu je sodišče izreklo tri leta in deset mesecev zapora ter podaljšanje ukrepa prepovedi približevanja. Kazni za tovrstna dejanja bi morale biti višje, še opozarja Bašičeva. "Zakonodaja to omogoča, ampak sodna praksa postavlja kot merilo nekako najnižji nivo teh kazenskih sankcij, bi morali pričakovati, da sodniki tožilci postajajo specialisti za ta področja."

"Temu trenutno ni tako," meni Bašičeva in doda, da potrebujemo na področju spolnih zlorab boljši sistem, ki bi žrtvam in njihovim svojcem ponudil zaščito in ustrezno obravnavo po takšnem grozovitem zločinu.