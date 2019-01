Strateški bombnik Tu-22M3 uničen med zasilnim pristajanjem, trije mrtvi

Bombnik je bil na rutinskem poletu, ko se je vreme tako spremenilo, da je posadka morala pristati. Gre za vremenske pojave, ki so značilni za arktično območje, kjer se vreme lahko v zelo hitrem času spremeni iz jasnega v snežni metež, je zapisal RT. Letalo je bilo med pristankom uničeno in čeprav je ministrstvo zanikalo, da je nosilo orožje, so kasnejša poročila to postavila na laž. Letalo naj bi nosilo protiladijsko raketo in 23 mm naboje.